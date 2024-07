Von Johannes Bauer, Jan Heidtmann, Leipzig/Berlin

Den Erfolg von Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat wohl niemand so vorhergesehen, als die Partei im Januar dieses Jahres gegründet wurde. Bei der Europawahl sprang das BSW in Sachsen, Brandenburg und Thüringen aus dem Stand jeweils direkt auf den dritten Platz. In diesen drei Bundesländern stehen im September Landtagswahlen an. Der Einzug der Partei in die jeweiligen Landtage gilt als nahezu sicher – eine Position, um die SPD, Grüne, Linke und FDP die von Sahra Wagenknecht geführte Partei beneiden dürften.