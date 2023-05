Aktuelles Lexikon:Bündnis 90

Von Markus Balser

Die noch junge Geschichte der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat zwei Wurzeln. In Westdeutschland gehen die Grünen zurück auf die Studentenbewegung der Sechzigerjahre und die als "Neue Soziale Bewegungen" zusammengefasste Umwelt-, Anti-Atomkraft-, Friedens- und Frauenbewegung der Siebzigerjahre. In Ostdeutschland dagegen war die Bürgerrechtsbewegung Bündnis 90 der Kern der Partei. Sie hatte sich erst kurz nach der Wende im Februar 1990 aus den drei wichtigsten DDR-Bürgerrechtsbewegungen - der "Initiative Frieden und Menschenrechte", "Demokratie Jetzt" sowie Teilen des "Neuen Forums" - gegründet und war ein Jahr später zur politischen Partei geworden. Erst die Fusion von Bündnis 90 mit den Grünen am 14. Mai 1993, vor fast genau 30 Jahren also, verschaffte der Ökopartei in Ostdeutschland eine echte Basis. Was an diesem Samstag in Leipzig mit einem Festakt gefeiert wird, löste anfangs viele Diskussionen aus. Denn dem Zusammenschluss auf dem ersten gemeinsamen Parteitag folgte Streit. Die Bürgerrechtler fühlten sich in der gemeinsamen Partei an den Rand gedrängt. Die Ergebnisse blieben in den Neunzigerjahren vor allem bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland mau. Erst von Mitte der Nullerjahre an verzeichneten die Grünen auch im Osten einen deutlichen Stimmenzuwachs.