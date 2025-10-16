Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar will bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl in Berlin antreten. Er reichte beim Kreisverband Pankow seine Bewerbung um eine Direktkandidatur ein, wie er auf dpa-Anfrage bestätigte. Der Termin für die Wahl zum Landesparlament ist der 20. September 2026. Gelbhaar war Ende 2024 wegen Vorwürfen gegen ihn in die Schlagzeilen geraten, die zum Teil auf falschen Aussagen beruhten. Seit der Wahl im Februar gehört er dem Bundestag nicht mehr an. Über seine Rückkehr in die Landespolitik war bereits mehrfach spekuliert worden. Gelbhaar war schon von 2011 bis 2017 Mitglied im Abgeordnetenhaus.