Zum Beispiel Sinsheim: Am 24. Juni 1933 brannten auf der Stadtwiese Bücher "undeutscher" Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Einen Gedenkort an der heutigen Friedrichstraße gibt es nicht.

Rezension von Robert Probst

"Hoch flammte unter Feuersprüchen das Feuer zum nächtlichen Himmel empor, in dem die Schundliteratur ihren Untergang fand." So berichtete der Landbote am 26. Juni 1933 über einen Vorgang auf der Stadtwiese von Sinsheim zwei Tage zuvor. Zunächst war tagsüber ein "Fest der Jugend" gefeiert worden, am Abend folgte ein Fackelzug durch die Stadt, an dem verschiedene Verbände, Schulen und SS-Formationen teilnahmen. Und weil man nun mal schon mit Feuer hantierte, verbrannte man noch die Bücher, die dem neuen Regime verhasst waren. Von Sieg-Heil-Rufen und "begeistertem" Gesang des Horst-Wessel-Lieds schrieb die Zeitung auch. Heute steht auf der einstigen Wiese ein Bürogebäude, an die Bücherverbrennung vor 90 Jahren erinnert nichts.