Demokratie unter Druck Die „nationalistische Internationale“ 13. Juli 2025, 12:51 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Mit Stahlhelm Richtung Washington: Rechtsextreme Krawalle in Charlottesville 2017. (Foto: Steve Helber/dpa)

In vielen Staaten der Welt sind Rechtsextremisten auf dem Vormarsch. Was verbindet sie, was trennt sie? Vier Bücher klären auf. Wichtige Erkenntnis: Es ist nicht zu spät und jede Despotie hat ihre Grenzen.

Rezension von Tanjev Schultz

