Als im Januar 2025 der neue alte US-Präsident seine zweite Amtszeit antrat und sogleich mit seiner Kettensäge die (noch starken) Äste der Demokratie malträtierte, da suchte Deutschland gerade einen neuen Kanzler. Inzwischen arbeitet die Regierung Merz-Klingbeil sich langsam und sozusagen diskussionsfreudig durch die Reformthemen des Landes, während in der Ukraine weiterhin der Krieg tobt. Die Bücherthemen des Jahres ähneln also denen der Jahre zuvor: Analysen über den Niedergang der Demokratie und das Wachsen der autoritären Versuchung; Versuche, die aggressive Politik des Kremls zu deuten, aber auch erhellende Betrachtungen über die Lehren aus der NS-Zeit. Besonders auffällig dieses Jahr: brillant erzählte und teils gar unterhaltsame Bücher über die deutsche Zeitgeschichte.
Das Politische Buch 2025Die wichtigsten Bücher des Jahres
Lesezeit: 8 Min.
Die Top 20 der Redaktion „Das Politische Buch“ zeigen, welche Analysen zu aktellen Konflikten 2025 aus der Masse hervorstachen – und welche zeithistorischen Werke essenzielle Erkenntnisse brachten.
Von Robert Probst
Das Politische Buch:Die wichtigsten Bücher des Jahres
Die Top 20 der Redaktion „Das Politische Buch“ zeigen, welche Analysen zum Multikrisenjahr 2024 aus der Masse hervorstachen. Und was man daraus für 2025 lernen kann.
Lesen Sie mehr zum Thema