Als im Januar 2025 der neue alte US-Präsident seine zweite Amtszeit antrat und sogleich mit seiner Kettensäge die (noch starken) Äste der Demokratie malträtierte, da suchte Deutschland gerade einen neuen Kanzler. Inzwischen arbeitet die Regierung Merz-Klingbeil sich langsam und sozusagen diskussionsfreudig durch die Reformthemen des Landes, während in der Ukraine weiterhin der Krieg tobt. Die Bücherthemen des Jahres ähneln also denen der Jahre zuvor: Analysen über den Niedergang der Demokratie und das Wachsen der autoritären Versuchung; Versuche, die aggressive Politik des Kremls zu deuten, aber auch erhellende Betrachtungen über die Lehren aus der NS-Zeit. Besonders auffällig dieses Jahr: brillant erzählte und teils gar unterhaltsame Bücher über die deutsche Zeitgeschichte.