Gergely Karácsony kandidiert bei den Kommunalwahlen erneut in Budapest, sehr zum Missfallen der Fidesz-Partei. Für die wäre der Einzug in das Rathaus in der Hauptstadt wichtig.

Von Cathrin Kahlweit

Gergely Karácsony kann nicht Auto fahren, sein Englisch ist ziemlich schlecht, und er ist so inkompetent in praktischen Dingen, dass er nicht mal eine Glühbirne in eine Lampe schrauben kann. So beschreibt seine Gegenkandidatin von der Fidesz-Partei den Bürgermeister der ungarischen Hauptstadt. Und fährt zum Beweis ihrer politischen Kompetenz in einem Wahlkampfvideo mit dem Auto davon.