Die Gedenkstätte Buchenwald kann Besucherinnen und Besuchern, die ein sogenanntes Palästinenser-Tuch tragen, den Zutritt verweigern. Das geht aus einer Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (OVG) hervor. Die Gedenkstätte müsse nicht hinnehmen, dass durch das Tragen der Kufija gerade auf ihrem Gelände das Sicherheitsgefühl vieler Jüdinnen und Juden gefährdet werde, hieß es in der Entscheidung des zuständigen Senats. Hintergrund ist ein gerichtliches Eilverfahren, mit dem eine Frau beim Verwaltungsgericht Weimar erreichen wollte, bekleidet mit der Kufija die Gedenkstätte betreten zu dürfen, so das OVG. Genau das hatte ihr die Gedenkstätte bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald im April verweigert. Laut Gericht sei es die Absicht der Frau gewesen, „sichtbar gegen die Unterstützung der gegenwärtigen israelischen Politik Stellung zu beziehen“.