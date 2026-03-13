Als Jugendliche besuchte Ines Geipel zweimal die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Das erste Mal nahm sie 1974 an einer Art Jugendweihe auf dem früheren Appellplatz teil. Eine Mitschülerin fragte die Klassenlehrerin nach dem Pfarrer Paul Schneider, von dem die Großmutter immer als dem „Prediger von Buchenwald“ erzählte, der in diesem KZ gefoltert und ermordet worden war. Warum könne man nirgendwo auf dem Gelände seinen Namen lesen? Das Mädchen bekam keine Antwort.
Ines Geipels „Landschaft ohne Zeugen“Wir doch nicht
In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald wurde der antifaschistische Staatsmythos der DDR über Jahrzehnte gehegt und gepflegt. Noch heute glauben viele an kommunistische Helden. Die Schriftstellerin Ines Geipel zertrümmert diese gefühlte Wahrheit.
Rezension von Norbert F. Pötzl
