Parteigründerin Sahra Wagenknecht will sich auch künftig in führender Position beim BSW engagieren. Ob sie weiter Parteivorsitzende bleiben will, ließ sie am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber offen. „Es ist Unsinn, wenn von einem Rückzug berichtet wird“, antwortete Wagenknecht auf die Frage, ob es zutreffe, dass sie nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren werde. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, das BSW bereite sich auf Wagenknechts möglichen Rückzug vor. Beim Parteitag Anfang Dezember könnte eine neue Doppelspitze gebildet werden, meldete das Nachrichtenmagazin. Zuvor war bekannt geworden, dass auf dem Parteitag darüber abgestimmt werden soll, den Namen von „Bündnis Sahra Wagenknecht“ zu „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ ändern.