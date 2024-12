Von Iris Mayer, Ilmenau

Es ist noch nicht einmal 11 Uhr, als die Debatte des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) über den Koalitionsvertrag in Thüringen am Samstag ein vorerst jähes Ende findet. „Die Sahra kommt gleich“, kündigt Landesgeschäftsführer Tilo Kummer die Bundesvorsitzende und Namensgeberin in der Festhalle Ilmenau an, „und wir unterbrechen jetzt die Diskussion, damit ihr alle der Sahra einen tollen Empfang bereiten könnt.“