Sahra Wagenknecht hat das BSW einst gegründet, um AfD-Wählern eine „seriöse Adresse“ zu bieten. Frühere Weggefährten haben allerdings den Eindruck, das BSW habe mit der Partei von damals nicht mehr viel zu tun.

In ihrer Rede am Samstag schwört Sahra Wagenknecht ihre Partei auf einen neuen Kurs ein und stößt etliche im BSW und in ihrem engsten Umfeld vor den Kopf.

Sahra Wagenknecht ist nicht da. Schwer vorstellbar eigentlich, aber die Partei, die sie gegründet hat, deren Chefin sie war und die ihren Namen im Titel trug, muss ohne sie auskommen. Der diesjährige Parteitag des BSW in Dresden beginnt am Freitag ohne Wagenknecht.