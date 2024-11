Von Sara Maria Behbehani, Berlin

Wollen sie jetzt eigentlich regieren oder nicht? Übernehmen sie die Verantwortung, in die sie in den ostdeutschen Bundesländern hineingewählt wurden? Oder werden einzelne Bundesländer nun unregierbar? Schaut man sich die abzeichnenden Ergebnisse der Koalitionsgespräche im Osten an, könnte man sagen: Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ein Preis, den das BSW für den Streit um Thüringen sowie das Platzen der Koalitionsgespräche in Sachsen zahlt, zeichnet sich bereits ab. Dazu kommt die vorgezogene Bundestagswahl. Zeit für eine Zwischenbilanz.