Seit einem Jahr ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im sächsischen Landtag vertreten. Ein guter Zeitpunkt, um die Öffentlichkeit über die „weitere strategische Ausrichtung“ zu informieren. Das war zumindest der Plan. Stattdessen verkündete BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann am Mittwoch aus dem Nichts ihren kompletten Rückzug aus der Politik. Schon am Wochenende hatte sie nicht erneut für den Landesvorsitz ihrer Partei kandidiert, da aber noch erklärt, die Fraktion „mit voller Kraft“ weiter führen zu wollen.
BSW in SachsenSchon wieder auf Kurssuche
Lesezeit: 3 Min.
In Sachsen kommt dem BSW seine prominenteste Führungsfigur abhanden. Nach dem Abgang von Sabine Zimmermann muss sich die Partei neu sortieren. Aber wie?
Von Iris Mayer, Leipzig
BSW:Die Rückkehr der Sahra Wagenknecht
Sie werde nicht einfach verschwinden, sagte Sahra Wagenknecht im März. Und verschwand. Jetzt ist sie zurück – und mit ihr die Frage: Was soll aus dem Bündnis werden, das ihren Namen trägt?
Lesen Sie mehr zum Thema