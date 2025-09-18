Zum Hauptinhalt springen

BSW in SachsenSchon wieder auf Kurssuche

Lesezeit: 3 Min.

Das Licht fällt im BSW vor allem auf die Namensgeberin Sahra Wagenknecht (Mitte li.), Landespolitiker wie Sabine Zimmermann (Mitte re.) aus Sachsen bleiben eher im Schatten.
Das Licht fällt im BSW vor allem auf die Namensgeberin Sahra Wagenknecht (Mitte li.), Landespolitiker wie Sabine Zimmermann (Mitte re.) aus Sachsen bleiben eher im Schatten. (Foto: Christoph Soeder/dpa)

In Sachsen kommt dem BSW seine prominenteste Führungsfigur abhanden. Nach dem Abgang von Sabine Zimmermann muss sich die Partei neu sortieren. Aber wie?

Von Iris Mayer, Leipzig

Seit einem Jahr ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im sächsischen Landtag vertreten. Ein guter Zeitpunkt, um die Öffentlichkeit über die „weitere strategische Ausrichtung“ zu informieren. Das war zumindest der Plan. Stattdessen verkündete BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann am Mittwoch aus dem Nichts ihren kompletten Rückzug aus der Politik. Schon am Wochenende hatte sie nicht erneut für den Landesvorsitz ihrer Partei kandidiert, da aber noch erklärt, die Fraktion „mit voller Kraft“ weiter führen zu wollen.

