Das Trauma sitzt tief. So viel wird beim Lesen von Friedrich Pürners Buch „Das System Wagenknecht. Aufstieg und Fall – Inside BSW“ deutlich. Und das Trauma, es handelt nicht vom BSW und seiner Gründerin, wie der Titel nahelegen würde. Nein, das Trauma hat seinen Ursprung in der Corona-Pandemie. Damals war Pürner Leiter des Gesundheitsamts in Aichach-Friedberg. Als Beamter kritisierte er die Corona-Politik der Bayerischen Staatsregierung. Noch heute zeigt das Hintergrundbild seines X-Auftritts eine Covid-Impfspritze, die ein Herz zerbricht. Was auf seine öffentliche Kritik folgte, ist aus seiner Sicht schnell erzählt: „Nach deftiger Kritik an meinen Äußerungen und ein paar saftigen Daumenschrauben wurde ich meines Amtes enthoben.“ Immer wieder fordert Pürner eine Corona-Aufarbeitung. Auf den 216 Seiten verleiht er dem 48 Mal Ausdruck.