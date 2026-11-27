In Dresden könnte sich an diesem Wochenende die Zukunft der Wagenknecht-Partei entscheiden. Denn sie trägt auf ihrem Parteitag auch den erbitterten Streit aus, wie sie ihre Grenze nach rechts ziehen soll.

Oliver Ruhnert spricht schon ein paar Minuten. Als Generalsekretär des BSW kommt ihm an diesem Freitagnachmittag die Aufgabe zu, den Bundesparteitag des BSW in der Dresdner Messehalle zu eröffnen. Es ist der vierte. Und dabei entfährt Ruhnert eine bemerkenswerte Feststellung: „Das BSW lebt immer noch.“