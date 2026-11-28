Fabio de Masi ist am Ende seiner Rede angekommen. Der Parteichef des BSW hat dem Westen bereits vorgeworfen, an der Entstehung des Krieges in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Er hat einen Mindestlohn von 15 Euro gefordert. Und er hat befunden, Deutschland sei ein autoritärer Staat. De Masi hat in sämtliche Richtungen ausgeteilt, zum Schluss aber wendet er sich an die eigenen Leute. „Wir können doch nicht sagen, wir sind eine Partei für den Frieden und für Entspannungspolitik und es nicht in der eigenen Partei leben“, sagt er. Und wird dann persönlich. Er müsse in diesen Tagen seine Mutter beisetzen, sagt de Masi. „Ich möchte nicht eine Partei noch zusätzlich beerdigen.“