Letztens hat Macit Karaahmetoğlu mal wieder Post bekommen. Aber nicht die Art von Post, die man sich anschließend an den Kühlschrank heftet. Die Noch-BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat ihm geschrieben, zum nun schon dritten Mal. Sie hat ein Anliegen. Wagenknecht möchte sich mit Karaahmetoğlu treffen, unbedingt sogar, und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses des Deutschen Bundestags.
Macit KaraahmetoğluDer Mann, der Sahra Wagenknechts Wut auf sich zieht
Lesezeit: 2 Min.
Vom Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses bekommt man normalerweise wenig mit. Aber wenn doch, geht es gleich um alles.
Von Vivien Timmler, Berlin
BSW:Die Rückkehr der Sahra Wagenknecht
Sie werde nicht einfach verschwinden, sagte Sahra Wagenknecht im März. Und verschwand. Jetzt ist sie zurück – und mit ihr die Frage: Was soll aus dem Bündnis werden, das ihren Namen trägt?
