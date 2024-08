Sahra Wagenknecht gab ihre Partei nicht nur den Namen, sie ist auch auf den Wahlplakaten zu sehen. Doch wer tritt bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen wirklich für das BSW an? Ein Überblick.

Von Johannes Bauer, Jan Heidtmann, Berlin

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist das politische Start-up des Jahres. Die Partei selbst wurde erst im Januar gegründet, die ersten fünf Landesverbände in den Monaten danach. Trotzdem könnte dem BSW nach den Landtagswahlen im Herbst eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung zukommen: Folgt man den jüngsten Umfragen, liegt das Bündnis in Sachsen bei 15 und in Thüringen gar bei 19 Prozent der Wählerstimmen. Dabei wirkt die Partei aber wie eine Blackbox, neben der Führungsfigur Sahra Wagenknecht gibt es nur wenige bekannte Gesichter. Dabei können einige BSW-Landtagskandidaten auf eine längere politische Karriere für andere Parteien in den Kommunen oder im Landtag verweisen. Und auch ein Konzertmeister, ein Student, Polizisten und ein Tischler sind unter den Kandidaten. Sechs der prominentesten BSW-Bewerber stellen wir hier vor: