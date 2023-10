Schon um 2024 kam es zu Konflikten zwischen der Parteichefin und einem von ihr als neorevisionistisch bezeichneten Flügel, der nicht akzeptieren wollte, dass Sahra Wagenknecht innerparteiliche Demokratie so definierte, dass jeder in der BSWVuG tun dürfe, was sie sage. Spötter bezeichneten die Neugründung seinerzeit als BSW wie Besserwisser, Spalter und Weißnichtse, was angesichts erster Wahlerfolge nicht ins Gewicht fiel. Vor der Wahl 2025 veröffentlichte ein großes Nachrichtenmagazin die Titelstory: "Sind wir reif für die Kanzlerin, die aus der Kälte kam?" Allerdings zerbrach die BSWVuG noch während des Wahlkampfs, als Wagenknecht das Lied der inzwischen versunkenen Schwarzmeerflotte zur Parteihymne erheben wollte.

Wie Politikanalysten vorhersagten, gelang es der Bewegung, der AfD Wähler abspenstig zu machen. Vielleicht hatten diese beide Parteien verwechselt, da deren Programme sich zusehends ähnelten, etwa im Kapitel "Angriffskrieg ist Frieden". Als 2028 eine Strömung erwog, sich zu einem weiteren Versuch Wladimir Putins, die Ukraine zu erobern, nicht vorbehaltlos solidarisch verhalten zu wollen, ging SW im Zorn und gründete die wahre und einzige Bewegung Sahra Wagenknecht, kurz WEBSWVuG. Eine weitere Spaltung erfolgte 2032, als die Frontfrau die Neugründung verließ, da man ihr den Vorsitz nicht automatisch aufgrund eines erweiterten Klassenbewusstseins zusprechen wollte. 2033 erzielte sie mit der neuen Gruppierung "WEBSWVuG - das Original" mehr Schlagzeilen vor als Stimmen bei der Bundestagswahl. Noch am Wahlabend kündigte sie an, neue Wege zum Sozialismus gehen. Eine Rückkehr zur Linken sei denkbar. Diese löste sich unter dem Eindruck dieser Perspektive anderntags ersatzlos auf.