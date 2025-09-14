Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Auf den Punkt“BSW-Demo: Schwarz-rot-goldene Friedenstauben

"Auf den Punkt" - der Nachrichten-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
"Auf den Punkt" - der Nachrichten-Podcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ)

Wer auf der Demonstration gegen den Gaza-Krieg in Berlin geredet hat, wer sie besucht hat und was die Teilnehmer bewegt.

Von Meredith Haaf und Lars Langenau

Samstag hatten das BSW und andere in Berlin zu einer Demo für Frieden in Gaza aufgerufen. Laut Polizei sind 12 000 Demonstranten diesem Aufruf gefolgt, laut Sahra Wagenknecht hatten sich 20 000 zum Protest gegen den Krieg im Nahen Osten vor dem Brandenburger Tor versammelt.

Für SZ-Berlin-Korrespondentin Meredith Haaf war das auch eine Art Werbemaßnahme für das nicht im Bundestag vertretende BSW. Aber, sagt Haaf, man dürfe auch „nicht unterschätzen, wie sehr das ganze Thema Krieg Menschen beschäftigt und bewegt“. Vielfach wurde bei dieser Demo deshalb wohl auch der Gaza-Krieg mit dem Krieg in der Ukraine und der Aufrüstung in Deutschland verknüpft.

Weitere Nachrichten: Kampfdrohne über Rumänien; Frankreich erwartet neue Sparvorschläge; Verdächtiger im Kirk-Mord festgenommen.

Zum Weiterlesen

Hier können Sie den Bericht über die BSW-Demo in Berlin lesen.

Was bislang über den Verdächtigen im Mordfall Charles Kirk bekannt ist, das können Sie hier erfahren.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Kundgebung in Berlin
:Was sich Roger Waters, Sahra Wagenknecht und Dieter Hallervorden unter Frieden vorstellen

Man glaubt der BSW-Chefin und den auftretenden Künstlern am Brandenburger Tor ihre Empörung über den Krieg im Gazastreifen – aber allzu oft verrutschen die Tonfälle.

SZ PlusAnalyse von Peter Laudenbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite