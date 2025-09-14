Samstag hatten das BSW und andere in Berlin zu einer Demo für Frieden in Gaza aufgerufen. Laut Polizei sind 12 000 Demonstranten diesem Aufruf gefolgt, laut Sahra Wagenknecht hatten sich 20 000 zum Protest gegen den Krieg im Nahen Osten vor dem Brandenburger Tor versammelt.

Für SZ-Berlin-Korrespondentin Meredith Haaf war das auch eine Art Werbemaßnahme für das nicht im Bundestag vertretende BSW. Aber, sagt Haaf, man dürfe auch „nicht unterschätzen, wie sehr das ganze Thema Krieg Menschen beschäftigt und bewegt“. Vielfach wurde bei dieser Demo deshalb wohl auch der Gaza-Krieg mit dem Krieg in der Ukraine und der Aufrüstung in Deutschland verknüpft.

Weitere Nachrichten: Kampfdrohne über Rumänien; Frankreich erwartet neue Sparvorschläge; Verdächtiger im Kirk-Mord festgenommen.

