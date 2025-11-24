Letztens hat Macit Karaahmetoğlu mal wieder Post bekommen. Aber nicht die Art von Post, die man sich anschließend an den Kühlschrank heftet. Die Noch-BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat ihm geschrieben, zum nun schon dritten Mal. Sie hat ein Anliegen. Wagenknecht möchte sich mit Karaahmetoğlu treffen, unbedingt sogar, und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses des Deutschen Bundestags.