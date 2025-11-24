Zum Hauptinhalt springen

Macit KaraahmetoğluDer Mann, der Sahra Wagenknechts Wut auf sich zieht

Lesezeit: 2 Min.

Genau 1031 Einsprüche gegen die Bundestagswahl muss Macit Karaahmetoğlu bearbeiten. Der heikelste darunter stammt vom BSW.
Genau 1031 Einsprüche gegen die Bundestagswahl muss Macit Karaahmetoğlu bearbeiten. Der heikelste darunter stammt vom BSW. (Foto: Kira Hofmann/IMAGO)

Vom Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses bekommt man normalerweise wenig mit. Aber wenn doch, geht es gleich um alles.

Von Vivien Timmler, Berlin

Letztens hat Macit Karaahmetoğlu mal wieder Post bekommen. Aber nicht die Art von Post, die man sich anschließend an den Kühlschrank heftet. Die Noch-BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hat ihm geschrieben, zum nun schon dritten Mal. Sie hat ein Anliegen. Wagenknecht möchte sich mit Karaahmetoğlu treffen, unbedingt sogar, und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses des Deutschen Bundestags.

Zur SZ-Startseite

BSW
:Die Rückkehr der Sahra Wagenknecht

Sie werde nicht einfach verschwinden, sagte Sahra Wagenknecht im März. Und verschwand. Jetzt ist sie zurück – und mit ihr die Frage: Was soll aus dem Bündnis werden, das ihren Namen trägt?

SZ PlusVon Christian Zaschke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite