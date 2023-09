Jeder will im neuen Job einen guten ersten Eindruck machen. Doch nicht jeder steht dabei so unter Beobachtung wie die Nachfolgerin des geschassten BSI-Chefs Arne Schönbohm. Deshalb dürfte Claudia Plattner viel daran liegen, wie sie bei ihrem ersten Auftritt am Mittwoch im Bundestagsausschuss für Digitales rüberkommt. Die Abgeordneten hatten die Behördenchefin eingeladen, nun stellt die Neue, die alles besser machen soll, ihre Pläne für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor. Und die sind vor allem eines: groß.