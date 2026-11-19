Nach einer Serie von weitreichenden internationalen Cyberattacken stufen Sicherheitsbehörden die Gefahrenlage für Deutschland hoch. In einem neuen Lagebericht, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, nennt die Cybersicherheitsbehörde BSI die Situation in Deutschland „angespannt bis kritisch“. Grund seien „besorgniserregende Entwicklungen“ unter anderem bei der künstlichen Intelligenz. Sie mache „Cyberangriffe in bisher ungekannten Mengen und Geschwindigkeiten“ möglich, heißt es in dem Papier.

Schon in den vergangenen Wochen hatte eine Welle von groß angelegten Cyberangriffen große Sorgen in ganz Europa ausgelöst. Zuerst verwandelten mutmaßlich iranische Hacker Kühlanlagen von Supermärkten und Blutbanken in ganz Europa in Heizungen. Betroffen waren mehr als 1000 Ziele. Vergangene Woche machte auch noch die Nachricht die Runde, dass die deutsche Drohnenfirma Quantum Systems, die auch die Ukraine beliefert, Ziel von Hackern wurde. Auch die Bundeswehr ließ die Flotte der Firma daraufhin zeitweise lieber am Boden.

Die Angriffe werden immer schneller, kostengünstiger und gezielter. Lagebericht des BSI

„Die Anzahl der Angriffe nimmt stetig zu“, warnt das BSI nun in dem neuen Papier. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz befeuere die Dynamik weiter. „Wo früher die Ausnutzung von Schwachstellen Expertenwissen erforderte und mit einem gewissen Zeitaufwand einherging, werden die Angriffe immer schneller, kostengünstiger und gezielter“, heißt es in dem Lagebericht, den BSI-Präsidentin Claudia Plattner am Donnerstagvormittag zusammen mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin vorstellt.

In der Bundesregierung löst die Entwicklung Sorgen aus. „Die Bedrohung wächst“, stellt auch Dobrindt fest. Dabei entscheide sich die Sicherheit des Landes zunehmend im digitalen Raum. Aufgewärmte Kühltruhen und Blutbanken seien zudem nur die Spitze des Eisbergs. „Kriminelle stehlen Daten, verschlüsseln Systeme und erpressen Geld“, erklärt der Innenminister in dem Bericht. Dass starker wirtschaftlicher Schaden durch Angriffe droht, macht die Entwicklung von gezahlten Lösegeldern in den Erpressungsfällen klar. Im vergangenen Jahr seien nach Hackerangriffen weltweit mindestens 820 Millionen Dollar gezahlt worden, rechnet das BSI vor. Die Gesamtsumme sei zwar leicht gesunken, das Lösegeld pro Fall aber gestiegen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und BSI-Präsidentin Claudia Plattner im IT-Lagezentrum des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn 2025. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Auch geopolitische Konflikte heizen die Lage an. Staatlich gesteuerte Akteure spähten Informationen aus, störten Abläufe und versuchten, Einfluss auszuüben, warnt Dobrindt. „Sie greifen unser Wissen an, bedrohen unseren Wohlstand und untergraben das Vertrauen in unseren Staat.“

Bei den groß angelegten Angriffen von spezialisierten Hackergruppen, die über längere Zeiträume in Netze eindringen und oft staatlich gesteuert sind, fielen den Behörden vor allem drei Länder auf, aus denen sie operierten. Fast jeder vierte Angriff solcher sogenannter APT-Hacker kam demnach aus Russland. Höher fiel nur die Zahl der APT-Gruppen-Angriffe aus Nordkorea aus (27 Prozent). Weitere 27 Prozent der Angriffs-Gruppen ordneten IT-Sicherheitsexperten China zu. Wegen der chinesischen Vorgehensweise, aus Verschleierungsnetzen heraus anzugreifen, könnte der Anteil laut BSI aber auch noch höher liegen.

Vorbereitungen auf neue Angriffe laufen offenbar auf Hochtouren

Deutschlands wichtigste Cybersicherheitsbehörde rechnet für die nächsten Jahre mit neuen Wellen. Die Vorbereitungen für neue Angriffe laufen offenbar auf Hochtouren. Angreifer hätten ihre Aufklärungstätigkeiten deutlich erhöht, mit denen sie potenzielle Ziele im Internet auskundschaften und Cyberangriffe vorbereiten, heißt es in dem Bericht. Laut BSI stiegen die Aufklärungstätigkeiten um fast 60 Prozent.

Mit deutlichen Worten warnen die Sicherheitsexperten auch vor einem enormen neuen Risiko: der Entwicklung von Quantencomputern. Denn die könnten künftig praktisch alle heute gängigen Verfahren der Datenverschlüsselung und des Zugangsschutzes brechen. Noch stünden derart leistungsfähige Computer nicht bereit, heißt es in dem Bericht. Sie können laut BSI jedoch „schneller verfügbar sein“ als bislang vermutet: bereits in zehn bis 15 Jahren.

Das BSI fordert vor allem Unternehmen auf, sich langfristig auf solche Szenarien vorzubereiten. Noch immer wähnten sich viele Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher „in falscher Sicherheit oder vermeiden sogar die Auseinandersetzung mit der eigenen Cybersicherheit“, weil das Thema vielen „überfordernd erscheint“. Dabei würden heute oft einfache Maßnahmen helfen.

Am Freitag hatte der Bundestag neue Befugnisse für Deutschlands Geheimdienste beschlossen. Damit ändert die Bundespolitik nach Jahren der Beschränkung ihren Kurs. Der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sollen künftig nicht mehr nur Informationen sammeln und vor Bedrohungen warnen, sondern selbst zurückschlagen dürfen – vor allem im Cyberraum. Sie können technische Systeme digital angreifen und lahmlegen, von denen Hackerangriffe ausgehen. Helfen soll dabei auch ein sogenannter Cyberdome, der Deutschlands IT sicher machen soll. Bislang allerdings ist offen, wie genau der aussehen soll.