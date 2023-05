Von Kathrin Müller-Lancé

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat viele Talente. Pressekonferenzen mit Politikern aus dem Nachbarland hält er schon mal in fließendem Deutsch, als er kürzlich ein Gesetz zur Begrenzung von Schleichwerbung im Internet ankündigte, tat er das in bester Influencer-Manier, in einem Instagram-Video mit schnellen Schnitten und direkter Ansprache ("Ich brauche euch"). Von vielen in Frankreich wird Bruno Le Maire als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Präsident Emmanuel Macron 2027 gehandelt, in Umfragen zu den beliebtesten Politikern des Landes steht er regelmäßig weit oben.