9. Oktober 2018, 18:51 Uhr Brüssel Zehn Prozent mehr oder weniger

Die EU-Umweltminister ringen um Kohlendioxid-Grenz­werte, um klima­politische Ver­sprechen einzuhalten. Nach einem vergeblichen Einigungs­versuch vertagen die Minister das Thema zunächst.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Die EU stellt in diesen Wochen entscheidende Weichen in der Klimapolitik. Bis in die Nacht rangen die EU-Umweltminister am Dienstag in Luxemburg über die künftigen CO₂-Grenzwerte für Neuwagen. Damit Europa seine klimapolitischen Versprechen einhalten kann, sollen die Auflagen für die Hersteller erhöht werden. Umstritten ist, wie stark diese die Emissionen ihrer Wagenflotte bis 2025 und bis 2030 senken müssen. Die Europäische Kommission hatte im November vergangenen Jahres ein Ziel von 30 Prozent bis 2030 vorgeschlagen, im Vergleich zum Durchschnittswert von 95 Gramm, den die Hersteller schon 2021 erreichen müssen. Das EU-Parlament fordert eine Kürzung um 20 Prozent bis 2025 und um 40 Prozent bis 2030.

Nach einem vergeblichen Einigungsversuch am Mittag vertagten die Minister das Thema zunächst. Etwa zwei Drittel der Staaten stellten sich gegen Deutschland, wo besonders viele und besonders PS-starke Autos hergestellt werden. Die Bundesregierung beharrte zusammen mit mehreren osteuropäischen Staaten auf dem 30-Prozent-Vorschlag der Kommission. Alles andere gefährde zu viele Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, argumentiert vor allem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) musste diese Haltung gegen ihre Überzeugung in Luxemburg vertreten. "Das fällt mir sehr schwer", sagte sie und verwies auf den Warnruf des Weltklimarats IPCC, der am Montag "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen" gefordert hatte, um die Pariser Klimaschutz-Ziele noch erreichen zu können. "Ich halte es auch industriepolitisch nicht für den besseren Weg", sagte Schulze. Sie habe sich aber im Kabinett nicht durchsetzen können.

Deutschland und Frankreich hatten ursprünglich einen ehrgeizigeren Ansatz vereinbart

Österreich als derzeitiger Ratsvorsitz der EU schlug eine Reduzierung des CO₂-Ausstoßes um 35 Prozent vor. Während Spanien diesem Kompromiss zuneigte, forderten Frankreich, Dänemark, die Niederlande und andere mindestens 40 Prozent, Irland sogar 50. Die niederländische Umweltstaatssekretärin Stientje van Veldhoven zeigte dennoch Verständnis für die deutsche Sorge: "Wir müssen den Ländern, die eine Autoindustrie haben, auch helfen beim Übergang, damit die Arbeitsplätze hierbleiben. Sonst könnte es sein, dass es Volkswagen in zehn oder 15 Jahren nicht mehr gibt und nur noch China Autos produziert."

Am Nachmittag verständigten sich die Minister immerhin auf eine gemeinsame Position zum Klimatreffen im Dezember im polnischen Kattowitz. Die EU hat sich bisher verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. Nach Ansicht vieler Staaten lässt sich das Ziel des Pariser Abkommens auf diese Weise nicht erreichen. Die EU fordert nun alle Pariser Vertragsparteien auf, über ihr "Ambitionsniveau" nachzudenken. Sie erklärt sich bereit, ihren eigenen Beitrag "im Jahr 2020 mitzuteilen oder zu aktualisieren". Das lässt offen, ob das Reduktionsziel erhöht wird. Deutschland und Frankreich hatten im Sommer einen ehrgeizigeren Ansatz vereinbart, der neue Verpflichtungen der EU vorsah.