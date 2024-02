Der für die islamistischen Anschläge in Paris und Brüssel verurteilte Terrorist Salah Abdeslam wird künftig in Frankreich inhaftiert sein. Wie die belgische Generalanwaltschaft mitteilte, wurde von einem Gefängnis in Brüssel aus an die belgisch-französische Grenze gebracht und von den französischen Behörden in Empfang genommen worden. Abdeslam war 2022 in Frankreich wegen seiner Beteiligung an den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Danach wurde er für den Prozess zu den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel im Jahr 2016 nach Belgien ausgeliefert. Dort wurde er verurteilt. Bei den Terroranschlägen in Brüssel starben fast drei Dutzend Menschen. Der Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris fielen 130 Menschen zum Opfer. dpa