Als das Werk am Donnerstagabend vollbracht war, gab es Jubel, Umarmungen, Tränen der Rührung. Nach nur dreitägigen Verhandlungen hatten sich Vertreterinnen und Vertreter von sechs Parteien auf ein Regierungsprogramm für die belgische und die europäische Hauptstadt Brüssel geeinigt. Ein Ausweis von Kompromissfähigkeit, Kollegialität, Sinn für staatspolitische Verantwortung angesichts der horrenden Verschuldung von Brüssel.
So lang hat wohl noch keine Stadt, kein Land gebraucht wie Belgiens Hauptstadt, um nach einer Wahl ein Regierungsbündnis zu bilden. Jetzt hat es endlich geklappt, es gab Tränen der Rührung.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
