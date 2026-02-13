Zum Hauptinhalt springen

BelgienWarum Brüssel 613 Tage lang keine Stadtregierung hatte

Lesezeit: 2 Min.

Brüssel – hier mit dem Atomium, einem Wahrzeichen der Stadt – hat unter der regierungslosen Zeit erheblich gelitten.
Brüssel – hier mit dem Atomium, einem Wahrzeichen der Stadt – hat unter der regierungslosen Zeit erheblich gelitten. (Foto: chedko/Imago)

So lang hat wohl noch keine Stadt, kein Land gebraucht wie Belgiens Hauptstadt, um nach einer Wahl ein Regierungsbündnis zu bilden. Jetzt hat es endlich geklappt, es gab Tränen der Rührung.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Als das Werk am Donnerstagabend vollbracht war, gab es Jubel, Umarmungen, Tränen der Rührung. Nach nur dreitägigen Verhandlungen hatten sich Vertreterinnen und Vertreter von sechs Parteien auf ein Regierungsprogramm für die belgische und die europäische Hauptstadt Brüssel geeinigt. Ein Ausweis von Kompromissfähigkeit, Kollegialität, Sinn für staatspolitische Verantwortung angesichts der horrenden Verschuldung von Brüssel.

Zur SZ-Startseite

Städtereise: Für ein Wochenende
:Kurz nach ... Brüssel

Eine Tour zu ikonischen Orten des Art déco zeigt Brüssels Vielfalt auf überraschende Weise. Tipps für einen lohnenden Besuch.

SZ PlusVon Laura Weißmüller (Text), Sead Mujić (Illustration) und Dominik Wierl (Design)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite