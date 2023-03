© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Der Bundeskanzler war am Vormittag nach Brüssel gereist. Dort findet am Donnerstag und Freitag der EU-Gipfel statt. Bei seiner Ankunft äußerte er sich zu den Themen des Treffens der Staats- und Regierungschefs. Oben auf der Tagesordnung: der russische Angriffskrieg in der Ukraine.