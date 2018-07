24. Juli 2018, 18:51 Uhr Brüssel Rettung für "Sophia"

Die EU-Kommission sagt Mittelmeerländern mehr Hilfe beim Umgang mit Flüchtlingen zu.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Eine der Rettungsaktionen durch eine private Organisation für Flüchtlinge im Mittelmeer, wie sie derzeit nicht mehr stattfinden. (Foto: Giorgos Moutafis/Reuters)

Im Streit über die Entlastung Italiens bei der Aufnahme aus Seenot geretteter Flüchtlinge hat die EU-Kommission am Dienstag erste Vorschläge unterbreitet. Sie sollen zum einen die vagen Kompromisse des EU-Gipfels Ende Juni mit Leben erfüllen und zum anderen dazu beitragen, einen Kollaps der EU-Mission "Sophia" im Mittelmeer zu verhindern. Mit finanzieller, personeller und logistischer Hilfe will die EU-Kommission künftig in "kontrollierten Zentren" zur "geordneten, effektiven Erfassung der in der Europäischen Union ausgeschifften Menschen" beitragen. EU-Flüchtlingskommisssar Dimitris Avramopoulos mahnte Solidarität an. "Wir sind bereit, die Mitgliedstaaten und Drittstaaten zu unterstützen, um eine bessere Zusammenarbeit bei der Ausschiffung von auf See geretteten Menschen zu erreichen. Damit dies aber vor Ort umgehend Wirkung zeigt, müssen wir gemeinsam handeln - nicht nur jetzt, sondern auch auf lange Sicht", sagte er.

Den betroffenen Mittelmeeranrainern stellt die EU-Kommssion die "volle operative Unterstützung" durch europäische Grenzschutzbeamte und Asylexperten in Aussicht. Personal- und Betriebskosten sollen aus dem EU-Haushalt bestritten werden. Staaten, die Flüchtlinge aus einem solchen Zentrum aufnehmen, sollen mit 6000 Euro pro Person belohnt werden. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich auf die Schaffung solcher "kontrollierter Zentren" auf freiwilliger Basis verständigt. Es könne sich dabei um mobile Einrichtungen handeln, hieß es aus der EU-Kommission. Man befinde sich noch am Anfang der Überlegungen. An diesem Mittwoch sollen die EU-Botschafter über die Pläne beraten.

Die von der EU-Kommission ins Spiel gebrachten finanziellen Anreize stießen in Italien umgehend auf Ablehnung. "Wenn sie irgendjemand anderem Geld geben wollen, sollen sie das tun. Italien braucht keine Almosen", sagte der italienische Innenminister von der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini. Italien wolle die Ankünfte reduzieren. "Wir wollen kein Geld, sondern Würde, und wir holen sie uns mit eigenen Händen zurück", sagte er. Italien ist zuletzt nicht nur gegen private Seenotretter vorgegangen, sondern hatte auch die Aufnahme von Flüchtlingen infrage gestellt, die von der EU-Mission "Sophia" in Sicherheit gebracht werden. Auf Druck Italiens werden die Einsatzregeln der Mission nun vorzeitig überprüft.

Beim EU-Gipfel war neben der Einrichtung der "kontrollierten Zentren" innerhalb der EU auch die Prüfung von "Ausschiffungsplattformen" in Nordafrika beschlossen worden. Das ging auf eine Initiative des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zurück. Es gehe nicht um "Inhaftnahme" oder Lager, stellte die EU-Kommission nun noch einmal klar. Vielmehr sollten mit regionalen "Ausschiffungsvereinbarungen" Vorgehensweisen und Vorschriften festgeschrieben werden, "die eine sichere und geordnete Ausschiffung gewährleisten". Dies solle unter Wahrung von Völkerrecht und Menschenrechten geschehen. Am 30. Juli soll bei einem Treffen mit UNHCR und IOM über das weitere Vorgehen beraten werden. Die EU würde sich den Plänen zufolge bereit erklären, finanzielle und operative Unterstützung für die Ausschiffung und das weitere Verfahren zu stellen, aber interessierten Staaten etwa auch durch Ausbildung und Ausrüstung zur Seite zu stehen. Bislang hat allerdings kein Staat öffentlich Interesse angemeldet. Aus Tunesien, Algerien, Libyen oder Ägypten kamen ablehnende Signale.

Funktionieren sollen die Ausschiffungszentren nach den Regeln von UNHCR und IOM, die über Schutz oder Rückführung entscheiden würden. Zentrales Anliegen der EU ist es, keine "Pull-Faktoren" zu schaffen. So soll ausdrücklich nicht für alle in den Zentren eintreffenden Menschen die Möglichkeit bestehen, sich in der Europäischen Union anzusiedeln. Die Zentren sollen überdies möglichst weit entfernt von den Häfen der Schleuser eingerichtet werden.