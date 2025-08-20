Die EU will künftig vor allem kleinere Höfe fördern, großen Betrieben droht eine Kappung der Beihilfen. Käme es so, hätte das vor allem Folgen für Ostdeutschland. Der Aufschrei ist groß.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Nils Fischer ist wohl das, was man einen Vorzeige-Landwirt nennt. Schon mehrere Umweltminister haben ihm einen Besuch abgestattet, er durfte ihnen dann die Möllmer Seewiesen zeigen – ein riesiges Biotop, nicht weit von Berlin. Fischer hatte die Entwässerung der Seewiesen gestoppt, ein Feuchtgebiet hat sich gebildet, seltene Tiere und Pflanzen kehren langsam zurück. Ein paar Kilometer weiter grasen 13 Wasserbüffel in Fischers Feuchtwiesen. Alles könnte so schön sein, gäbe es da nicht die Pläne aus Brüssel. „Die machen uns kaputt“, sagt der Landwirt. Und das ist noch eine seiner freundlichen Formulierungen.