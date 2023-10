Die Europäische Union hat eine neue milliardenschwere Initiative zur Ausrottung von Polio gestartet. Gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank sowie der Stiftung von Bill und Melinda Gates wurde ein Finanzierungspaket von mehr als eine Milliarde Euro geschnürt, wie die Europäische Kommission am Mittwoch mitteilte. Weltweit sollen die Mittel in die lokale Produktion, Herstellung und Verwaltung von Impfstoffen und Medikamenten sowie in die Stärkung von Gesundheitssystemen investiert werden. Die Europäische Investitionsbank stellt nach eigenen Angaben 500 Millionen Euro zur Unterstützung des weltweiten Programms zur Polio-Ausrottung bereit.