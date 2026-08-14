Robert Schuman war ein Pionier der Europäischen Union. Am 9. Mai 1950 schlug er als französischer Außenminister vor, die Kohle- und Stahlindustrie von Frankreich und Deutschland unter eine gemeinsame Behörde zu stellen – eine revolutionäre Idee war das, fünf Jahre nach Kriegsende, von einem Politiker, den die Gestapo festgesetzt hatte, weil er nicht kollaborieren wollte. Sein Vorschlag führte zur Gründung der Montanunion und machte den Weg für ein vereinigtes Europa bis hin zur EU frei. Robert Schuman hat es verdient, dass man ihn in Ehren hält. Aber was machen die da in Brüssel?