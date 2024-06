Nachdem die umstrittene EU-Asylreform im Mai beschlossen wurde, hat die Kommission nun einen Plan zur Umsetzung vorgelegt. „Nicht alle Mitgliedstaaten haben die gleiche Ausgangsposition. Einige haben zum Beispiel bereits Erfahrung mit fortgeschrittenen Kontrollverfahren an den Grenzen“, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, am Mittwoch. Der Plan der Kommission umfasst zehn zentrale Bausteine, die voneinander abhängig sind. Einer dieser Bausteine ist ein großes IT-System, in dem die Daten von Menschen, die Asyl suchen, gespeichert und verarbeitet werden sollen. Ziel sei es, die Länder dabei zu unterstützen, die Zuständigkeiten festzulegen und besser überwachen zu können, wenn sich Geflüchtete von einem EU-Staat zu einem anderen bewegen. Außerdem soll ein Rückführungskoordinator eine Rolle bei den Rückführungsverfahren spielen.