Wahlen, so könnte man sagen, sind in der Politik das, was in der Welt des Waidmanns die Bärenjagd ist – eine anstrengende Unternehmung, bei der das Tier zunächst erlegt werden muss, bevor sein Fell verteilt werden kann. Auf die EU übertragen: Die Jagd nach Stimmen ist vorbei, das neue Europaparlament ist gewählt. Jetzt können sich die Regierungen der 27 EU-Mitgliedsländer daran machen, die Spitzenposten in Brüssel zu vergeben.

Die Zahl der Namen, die für verschiedene Ämter kursieren, ist groß, ebenso die Unsicherheit, welche Spekulationen man ernst nehmen kann. Die Wahlergebnisse lassen allerdings zumindest in einigen Fällen eine halbwegs tragfähige Prognose zu. So ist ohne jeden Zweifel klar, dass die siegreiche, bürgerlich-konservative Europäische Volkspartei (EVP) Anspruch auf das mächtigste Amt in Brüssel erhebt – die Führung der EU-Kommission. Und es ist klar, dass sie diesen Posten für ihre Spitzenkandidatin einfordert, die amtierende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Damit von der Leyen eine zweite Amtszeit bekommt, muss sie zunächst vom Europäischen Rat – dem Gremium, in dem die Regierungen vertreten sind – mit qualifizierter Mehrheit nominiert werden, danach muss das Europäische Parlament diesem Personalvorschlag mit Mehrheit zustimmen. In beiden Fällen gibt es zwar keine Erfolgsgarantie für von der Leyen, aber es sieht doch relativ gut aus für sie.

Im Rat dominieren Regierungen aus Parteien, die der EVP angehören. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat bisher nicht erkennen lassen, dass er seine Landsfrau von der CDU absägen will. Von der Leyens härtester offener Feind – Ungarns Premier Viktor Orbán – kann die Nominierung nicht blockieren. Ihr potenziell gefährlichster heimlicher Gegner – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – ist nach der Wahlniederlage seiner Partei geschwächt. Fazit: Im Rat sollte von der Leyen reüssieren können.

Im Parlament ist die EVP mit 185 von 720 Sitzen die mit Abstand größte Fraktion. Um die einfache Mehrheit von 361 Stimmen für von der Leyen zu erreichen, braucht die Fraktion also Bündnispartner. Dafür bieten sich die Sozialdemokraten (S&D) sowie die Liberalen (Renew) an, eventuell auch die Grünen oder Abgeordnete aus dem rechteren Lager. Die EVP hat zudem ein Druckmittel: Gegen sie gibt es de facto keine Mehrheit im Parlament, sie kann mögliche Alternativkandidaten also abblocken.

Die Sozialdemokraten haben gute Aussichten auf die Ratspräsidentschaft

Wer aber wird beispielsweise Charles Michel nachfolgen? Der Posten des Präsidenten des Europäischen Rats, ein pompöseres, aber viel weniger einflussreiches Amt als das der Kommissionspräsidentin, dürfte an einen sozialdemokratischen Politiker aus Europa gehen. Das passt zum Wahlergebnis: Die S&D-Fraktion hat die Wahl ohne Gewinne absolviert, aber auch ohne allzu herbe Verluste. Sie ist mit 137 Sitzen die zweitgrößte Fraktion. Niemand würde sich daher wundern, wenn Europas Sozialdemokraten jemanden aus ihren Reihen für die Ratspräsidentschaft vorschlagen – etwa den ehemaligen portugiesischen Regierungschef António Costa oder die dänische Premierministerin Mette Frederiksen.

Danach wird es komplizierter. Unter normalen Umständen könnten die Liberalen, zu denen Macrons brutal abgestrafte Renaissance-Partei gehört, auf einen dritten Spitzenposten Anspruch erheben, den zuletzt der 77-jährige Spanier Josep Borrell innehatte: den des Hohen Repräsentanten für Außen- und Sicherheitspolitik. Der Name, der in diesem Zusammenhang am häufigsten fällt, ist der der estnischen Premierministerin Kaja Kallas. Die Besetzung mit einer bisherigen Regierungschefin würde eine Aufwertung des Amtes bedeuten. Ob die Staats- und Regierungschefs, die den Posten des „High Rep“ bisher eher als eine Art politische Resterampe behandelt haben, das tatsächlich wollen, sei dahingestellt.

Ein weiteres Problem ist, dass die liberale Renew-Fraktion im Parlament bei den Wahlen arg gerupft wurde. Sie verliert voraussichtlich 23 Sitze, künftig werden ihr wohl nur noch 79 Abgeordnete angehören. Damit liegt sie allenfalls wenige Sitze vor der rechtsnationalistischen EKR-Fraktion. Diese wiederum wird von den Fratelli d’Italia dominiert, der Partei der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, die im Gegensatz zu Scholz und Macron daheim einen klaren Sieg errungen hat.

In Brüssel wird daher schon seit Längerem spekuliert, dass Meloni ein Brüsseler Spitzenamt für die EKR reklamieren könnte. Neben dem Außenbeauftragten käme dafür ein wichtiges Portfolio in der neuen Kommission infrage, womöglich gekoppelt an einen Vizepräsidententitel. Melonis größte Herausforderung wäre in diesem Fall, einen Mann oder eine Frau vorzuschlagen, der oder die nicht allzu „postfaschistisch“ auftritt – und der die Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen kann, der sich die Kommission stellen muss.