Bei den Verhandlungen um den EU-Haushalt schenken sich die Länder nichts, vor allem um die Ukraine-Hilfe wird gerungen. In Brüssel dürften sie einem Kompromiss aber schon recht nahekommen – und ihn trotzdem platzen lassen.

Wenn das ein harter Kampf werden soll, dann ist der Bundeskanzler erstaunlich gelassen. Oder, das ist die weniger wahrscheinliche Möglichkeit an diesem Donnerstagmorgen in Brüssel: Friedrich Merz verkörpert die Ruhe vor einem Sturm, in dem die Vorschläge für die EU-Finanzen der kommenden Jahre komplett zerfetzt werden. Es ist kurz vor zehn, Merz hat gut ein Dutzend Mikrofone vor der Nase. Schließlich will man in ganz Europa hören, was der Zahlmeister der Europäischen Union zu sagen hat, bevor der Sondergipfel zum EU-Haushalt beginnt.