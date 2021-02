Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Es spricht viel dafür, dass dieser virtuelle EU-Gipfel vor allem zwei Teilnehmern in Erinnerung bleiben wird. Die Estin Kaja Kallas und der Italiener Mario Draghi sind das erste Mal dabei im Kreis der Staats- und Regierungschefs, auch wenn Draghi früher als Chef der Europäischen Zentralbank regelmäßig mit den "Leaders" diskutierte. Wie üblich hatte EU-Ratspräsident Charles Michel die Neulinge im illustren Kreis begrüßt, bevor die Sitzung mit einem Austausch mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli begann und nur ein Thema hatte: die Bewältigung der Corona-Pandemie.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Virus Sars-CoV-2 in Europa festgestellt, im März ging der Kontinent in verschiedene Varianten des Lockdowns und seither schalten sich die Staats- und Regierungschefs im Monatsrhythmus zusammen, um sich möglichst gut zu koordinieren. Dass dies den Ansprüchen der immer müder und mürber werdenden Bevölkerung gerade kaum genügt, wissen sie selbst, doch mit Durchbrüchen wurde bei dem vor Redaktionsschluss noch andauernden Treffen nicht gerechnet. Die Impfkampagne kommt in der EU nur langsam in Schwung, die Sorge über die hochansteckenden Varianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien ist groß und die Fallzahlen gehen auch wieder nach oben.

Die Lage bleibe ernst, heißt es denn auch warnend im Entwurf des Gipfel-Fazits. Es gelte die "strengen Einschränkungen" aufrechtzuerhalten und "unsere Bemühungen zu intensivieren, die Bereitstellung von Impfstoffen zu beschleunigen", und: "Nicht notwendiges Reisen muss eingeschränkt werden." Allerdings wird betont, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein dürften; die Situation in den Grenzregionen sei zu berücksichtigen und der freie Fluss von Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten.

Die Virus-Forschung wird mit 150 Millionen Euro unterstützt

Als sicher galt, dass einzelne Regierungschefs ihren Unmut über die Grenzkontrollen äußern, wie sie etwa die Bundesregierung gegenüber Tschechien und Österreich eingeführt hat, weil dort in einigen Regionen die Inzidenzen durch die Virus-Mutationen besonders hoch sind. Neben Deutschland haben auch Belgien, Ungarn, Dänemark, Schweden und Finnland Post von der EU-Kommission erhalten, weil die Behörde die dort veranlassten Schritte als übertrieben empfindet.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits in der vergangenen Woche das Aktionsprogramm "Hera Incubator" gegen die Ausbreitung der Corona-Varianten vorgestellt, das die Staats- und Regierungschefs nun gutheißen sollen. 75 Millionen Euro sollen den Mitgliedsstaaten helfen, mehr Genom-Sequenzierung vorzunehmen, um Mutationen zu identifizieren. 150 Millionen Euro sind für Forschung an Virusvarianten vorgesehen, um die Impfstoffe anpassen zu können. Eine Taskforce soll sich darum bemühen, die Produktionskapazitäten für Vakzine in Europa auszubauen und verhindern, dass Engpässe bei Materialien wie Lipiden entstehen.

Am Mittwoch hatten Litauen, Belgien, Dänemark, Spanien und Polen per Brief an Ratspräsident Michel verlangt, alles zu tun, um möglichst viele Impfstoffe in der EU herstellen zu können. Betont wird auch der Wert internationaler Solidarität, weshalb man das UN-Impfstoffprogramm Covax unterstütze.

Europol ermittelt im Fall von Geisterimpfstoffen

Während die Vorstandschefs der Pharmafirmen Astra Zeneca, Moderna, Curevac und Novavax am Donnerstagnachmittag im EU-Parlament Rede und Antwort stehen mussten, bemüht sich von der Leyen um gute Stimmung. "Die Impfstoffhersteller sind in dieser Pandemie unsere Partner", sagte sie kürzlich der Augsburger Allgemeinen. Auch die Konzerne hätten "noch nie vor einer solchen Herausforderung" gestanden. Die Kritik an der EU-Kommission wegen der Aushandlung der Verträge über die Corona-Impfstoffe hatte zuletzt nachgelassen.

"Die Transparenz hat zugenommen, und wir gehen davon aus, dass Frau von der Leyen und ihr Team alles tun, damit die Verpflichtungen eingehalten werden", sagt ein EU-Botschafter. Laut EU-Kommission haben Europol und die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf auch Ermittlungen über sogenannte Geisterimpfstoffe aufgenommen. Zuletzt seien einzelnen EU-Regierungen Impfstoffdosen im Wert von drei Milliarden Euro angeboten worden, wobei unklar sei, ob es sich um real existierende Dosen oder nur vorgetäuschte Liefermengen gehandelt habe.

Am Freitag werden die Staats- und Regierungschefs mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über "Sicherheit und Verteidigung" beraten. Dem Entwurf des Gipfel-Statements zufolge ist die EU nicht nur "entschlossen, eng mit der Nato zu kooperieren", sondern auch mit der neuen US-Regierung. Man will auch die Resilienz der europäischen Gesellschaften stärken und sich darauf vorbereiten, "alle Sicherheitsbedrohungen und Herausforderungen bewältigen zu können". Konkreter wird es wohl nicht werden, weil nur 22 der 27 EU-Staaten der Nato angehören und die Spannungen zwischen dem Nato-Mitglied Türkei und den EU-Ländern Griechenland und Zypern eine Zusammenarbeit erschweren.