16. August 2018, 18:49 Uhr Brückeneinsturz Mehr Gemeinschaftsgeist

Gegenseitige Vorwürfe verhindern das nächste Unglück nicht.

Von Sebastian Schoepp

Nach einem Unglück wie dem von Genua ist der erste Reflex die Frage: Wer trägt Schuld? Und wie immer bei solchen Katastrophen hebt wildes Geschrei an, das in Italien durch die zugespitzte politische Lage besonders schrill ausfällt: Architekten gegen Techniker, Stadt gegen Regierung, Regierung gegen Betreiberfirma, der Innenminister sieht gar das Spardiktat der EU am Werk. Brüssel kontert erbost, Italien habe Milliarden aus Strukturfonds erhalten. Oder ist am Ende der Kapitalismus schuld, schließlich war die Autobahn ja privatisiert?

Das alles ist müßig, solange die Ursache nicht geklärt ist. Ein Brückeneinsturz beruht auf einem komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren, und ebenso komplex dürfte die Verantwortungslage sein: fragwürdige Konstruktion, schlechter Boden, falsches Material, nachlässige Wartung. Passieren kann so etwas nicht nur in Italien: Man denke an wegbrechende Autobahnteile in Mecklenburg-Vorpommern.

Was nun wirklich nottut, hat Staatspräsident Sergio Mattarella formuliert: Er sprach angesichts der Rettungsarbeiten in Genua von "einem Moment gemeinsamer Anstrengung". Man wäre froh, wenn sich künftig alle Verantwortlichen an der Feuerwehr und den Ärzten ein Beispiel nähmen und bei der Wartung von Brücken so zusammenarbeiteten, dass diese nicht einstürzen.