In der Dissertation der SPD-Kandidatin für das Verfassungsgericht finden sich gleiche Passagen wie in einer Arbeit ihres Mannes. Trotzdem kann man derzeit nicht von einem Plagiatsverdacht sprechen.

Von Roland Preuß, Berlin

Stefan Weber gibt sich am Freitag überrascht darüber, welchen Wirbel sein Post auf der Plattform X ausgelöst habe. Der „Plagiatsjäger“ aus Salzburg veröffentlicht immer wieder Vorwürfe gegen prominente Autoren von Doktorarbeiten, etwa vergangenen Sommer einen Plagiatsverdacht gegen den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt kurz vor der Landtagswahl. Viel Resonanz fand das nicht. Immer wieder stuften Universitäten die Kritik als unberechtigt ein, die Autorinnen oder Autoren durften ihren Doktorgrad behalten, das Interesse an den einschlägigen Vorwürfen verebbte. Am Freitag aber war es umgekehrt. Es gebe Plagiatsvorwürfe gegen die von der SPD nominierte Professorin Frauke Brosius-Gersdorf, hieß es am Morgen aus der Unionsfraktion. Die Wahl der ohnehin in CDU und CSU umstrittenen Juristin müsse verschoben werden.