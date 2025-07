Nach einem Interview der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht ist die Skepsis in der Union eher noch gewachsen. Die Sozialdemokraten beharren auf ihrer Wahl. Die Plagiatsvorwürfe sind einem Gutachten zufolge ausgeräumt.

Von Bastian Brinkmann, Wolfgang Janisch, Nicolas Richter und Henrike Roßbach, Berlin, Karlsruhe

Nach der gescheiterten Verfassungsrichter-Wahl vom vergangenen Freitag im Bundestag zeichnet sich ein langwieriger und nur schwer aufzulösender Koalitionskonflikt zwischen Union und SPD ab. Im Zentrum des Streits steht weiterhin die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD für einen Richterinnenposten am Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen wurde – und die in der Union insbesondere wegen ihrer Haltung zum Schutz des ungeborenen Lebens umstritten ist. Ein Auftritt Brosius-Gersdorfs in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am Dienstagabend konnte die Situation ebenfalls nicht entspannen, eher im Gegenteil.