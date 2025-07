Die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin wurde vor allem wegen ihrer Aussagen zum Schwangerschaftsabbruch vorerst verhindert. Wie die Rechtswissenschaft zu dem Streitthema steht.

Von Katharina Erschov, München

Dass der Schwangerschaftsabbruch nicht nur in den USA oder Polen zu einem Politikum werden kann, zeigt das jüngste Drama um die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf und ihre nicht zustande gekommene Wahl zur Bundesverfassungsrichterin. Von allen ihren rechtlichen Positionen waren es ausgerechnet ihre Gedanken zum Schwangerschaftsabbruch, die ihr das Label einer „linken“ Juristin einbrachten. Doch ist ihr Blick auf das Thema wirklich so radikal wie teilweise behauptet? Auf welchem Stand steht die Debatte in der Rechtswissenschaft?