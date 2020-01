British Airways stellt wegen des Coronavirus die Direktflüge zwischen Großbritannien und dem sogenannten Festlandchina ein. Dies gelte ab sofort, teilte die Fluggesellschaft mit. Damit folge sie Reisewarnungen des britischen Außenministeriums.

"Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat immer Priorität", hieß es weiter. Die Airline bietet täglich Flüge von London-Heathrow nach Peking und Shanghai an. Flüge nach Hongkong sind nicht betroffen. In China steigt die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit sprunghaft an.

Die Regierung in London hält die Gefahr für Großbritannien durch das Virus für gering, wie ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte. Man stehe allerdings in engem Kontakt mit China und anderen Ländern. Gesundheitsminister Matt Hancock zufolge gibt es bislang keinen bestätigten Krankheitsfall in Großbritannien. Die Behörden seien aber gut vorbereitet, sollte es so weit kommen.

Die indonesische Lion Air Gruppe, einer der größten Fluganbieter in der Region, kappte ebenfalls die Verbindungen mit China, genauso wie die drei Airlines in Myanmar, die nach China fliegen.

Quarantäne auf der Weihnachtsinsel

Auch in Australien macht man sich Gedanken, wie man mit dem Virus umgehen soll. Dort hat man sich entschlossen, Staatsbürger aus den besonders gefährdeten Gebieten in China auszufliegen - und sie auf einer Insel unter Quarantäne zu stellen. Als Ort dafür vorgesehen ist die Weihnachtsinsel. Sie ist australisches Territorium und liegt im Indischen Ozean, rund 1500 Kilometer vom Festland entfernt. Dort befindet sich ein umstrittenes Immigrationsgefängnis.

Doch die Australier beschäftigen sich auch mit der Frage, wie sich das Virus als Ganzes bekämpfen lässt. Wissenschaftlern ist es dort gelungen, den Erreger im Labor zu reproduzieren. Der Durchbruch könnte dazu beitragen, die globale Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen. "Mit dem echten Virus haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Testmethoden zu validieren und zu verifizieren und ihre Empfindlichkeiten und Besonderheiten zu vergleichen", sagt Julian Druce, Leiter des Labors für Virusindentifikation am Peter-Doherty-Institut in Melbourne. Die gezüchtete Virusprobe könne so bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen.

Russland forscht mit China ebenfalls an einem Impfstoff. Peking habe Erbgut des Erregers übergeben, teilt das russische Konsulat im chinesischen Guangzhou mit. In Russland gibt es bislang noch keinen bestätigten Fall der Erkrankung.

Der Ausbruch der Krankheit bringt in einigen Ländern auch Töne mit sich, die als diskriminierend wahrgenommen werden. Eine Online-Petition aus Malaysia sammelte bis Mittwoch mehr als 400 000 Unterstützer. Darin wird ein Einreiseverbot für Chinesen gefordert. Das Virus habe sich in der Welt durch eine "unhygienische Lebensweise" verbreitet, heißt es in der Petition mit Blick auf die chinesische Bevölkerung. In Malaysia gibt es laut der Zeitung Straits Times aus Singapur sieben bestätigte Fälle. In Frankreich, wo es mehrere Fälle gibt, prangerten Menschen asiatischer Herkunft diskriminierendes Verhalten an. Unter dem Hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (auf Deutsch: Ich bin kein Virus) berichteten sie in den sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen mit Rassismus im Alltag seit Aufkommen des Virus.

Italienische Hoteliers bangen derweil um den Tourismus aus China. "Wir haben schon viele Stornierungen und Absagen bekommen, vor allem von Gruppen und Pauschalreisenden", sagte der Präsident des Hotelverbandes Federalberghi, Bernabò Bocca, der Nachrichtenagentur Ansa. "Wir bereiten uns auf noch schwerere Schäden vor. Und es werden keine kleinen Verluste sein, das können wir schon sagen." Für Italien gehört der chinesische Markt zu den wichtigsten im Tourismusbereich. Städte wie Rom oder Venedig sind besonders beliebt. Gruppen aus China bringen vor allem in der Nebensaison um das chinesische Neujahr im Winter viel Geld.