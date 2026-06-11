Der britische Verteidigungsminister John Healey ist im Streit um den Verteidigungsetat zurückgetreten. Das teilte der Labour-Politiker in einem Brief an Premierminister Keir Starmer mit, den er auf X postete .

In dem Rücktrittsschreiben erklärte Healey, Premierminister Keir Starmer sei „außerstande gewesen – und das Finanzministerium nicht willens –, die Mittel bereitzustellen, die die Nation zur Verteidigung des Landes in dieser Zeit wachsender Bedrohungen benötigt“.

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Erst Anfang Juni hatte Großbritannien Milliardeninvestitionen in Militär und Verteidigung angekündigt. Die Streitkräfte für den Kriegsfall einsatzbereit zu machen, sei die zentrale Aufgabe, sagte Premierminister Keir Starmer. Es werde zudem alles getan, um mit einer „Nato-first“-Haltung zur Stärke der westlichen Militärallianz beizutragen.

Zu den Maßnahmen gehört unter anderem der Bau von bis zu zwölf neuen U-Booten. Die Regierung plant zudem mit Ausgaben in Höhe von 15 Milliarden Pfund (rund 18 Mrd. Euro) für britische Programme zur Herstellung von Atomsprengköpfen. Die Investitionen im Nuklearbereich sollen Zehntausende Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen.

Bereits zuvor hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, mit einer Milliardeninvestition die Munitionsproduktion anzukurbeln. Die Regierung wolle 1,5 Milliarden Pfund (etwa 1,8 Mrd. Euro) in den Bau von mindestens sechs neuen Fabriken investieren. Die Streitkräfte sollen zudem mehr Waffen mit größerer Reichweite bekommen.

Healey ist der zweite Minister der Regierung Starmer, der innerhalb von einem Monat zurücktritt

Für Premierminister Keir Starmer ist der unerwartete Schritt des bislang loyalen Ministers ein schwerer Schlag. Zumal Healey der zweite Minister ist, der innerhalb von einem Monat zurückgetreten ist. Mitte Mai hatte bereits der Gesundheitsminister Wes Streeting sein Amt niedergelegt.

Healeys Rücktritt stürzt die Regierung Starmer in eine neue Krise, zumal der unter Druck stehende britische Premierminister ohnehin schon um seinen Verbleib im Amt kämpft, nachdem sich zahlreiche Abgeordnete gegen ihn aufgelehnt hatten. Es wird allgemein erwartet, dass Starmer sich einer parteiinternen Herausforderung durch Andy Burnham, den Bürgermeister von Greater Manchester, gegenübersehen könnte, sollte dieser die Nachwahl im Wahlkreis Makerfield am 18. Juni gewinnen.