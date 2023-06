Brief der Schatzmeister

Bei der staatlichen Teilfinanzierung der Parteien drängen deren Schatzmeister auf eine Änderung des Parteiengesetzes. Ziel ist es, die 2018 vom Bundestag beschlossene und vor kurzem vom Bundesverfassungsgericht verworfene Erhöhung der jährlichen Zuwendungen um 25 Millionen Euro ganz oder teilweise zu retten. Das geht aus einem Brief der Schatzmeister von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und Linken an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hervor. Zur Begründung heißt es, dass "nachvollziehbare finanzielle Mehrbedarfe" der Parteien in den Bereichen Digitalisierung und Partizipation bestünden. Das Parteiengesetz solle entsprechend verfassungskonform nachgebessert werden.