Die katholischen Gruppierungen Wir sind Kirche und Maria 2.0 haben Papst Franziskus aufgefordert, den deutschen Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller für umstrittene Aussagen zur Corona-Pandemie abzustrafen. Müller verbreite öffentlich Verschwörungsmythen und nutze antisemitische Chiffren, so die Organisationen in einem am Montag veröffentlichten Offenen Brief an den Papst. "Wir halten es deshalb für nicht vertretbar, dass Kardinal Müller weiter als Richter am Obersten Gerichtshof der Apostolischen Signatur amtiert und als Mitglied des Kardinalskollegiums zum Kreis der potentiellen Papstwähler zählt." Auf Kritik an seinen Äußerungen habe der ehemalige Bischof von Regensburg und frühere Präfekt der Glaubenskongregation uneinsichtig reagiert, sie weder korrigiert noch zurückgenommen, sondern sie teilweise sogar noch verschärft, heißt es weiter. Damit habe der Kardinal "der katholischen Kirche erneut schweren Schaden zugefügt".