Was sich die Golfstaaten von Brics+ erhoffen - und was nicht

Von Dunja Ramadan, München

Immer mehr Staaten im Nahen und Mittleren Osten flirten mit der Brics-Gruppe. Das Bündnis bestehend aus den Schwellenländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika hat beim Gipfel in Johannesburg kürzlich beschlossen, befreundete Länder als "vollwertige Mitglieder" einzuladen: Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien. Aus Brics könnte ab Januar 2024 also Brics+ werden. Während das unter westlichen Sanktionen stehende Regime in Teheran hofft, aus seiner internationalen Isolation herauszukommen, verfolgen die Nachbarn am Golf ihre ganz eigene Strategie.