Brics-Gruppe will sich um sechs Mitglieder vergrößern

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Dienstag während des 15. Brics-Gipfels in Johannesburg.

Dem Klub gehören bislang Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Nun kommen zum 1. Januar Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien dazu.

Die sogenannte Brics-Gruppe, die bisher die Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika umfasst, will sich um sechs Mitglieder ausweiten. Zum 1. Januar 2024 werden Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien aufgenommen. Das sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag während des 15. Gipfeltreffens der Gruppe in Johannesburg.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Spekulationen bezüglich eines solchen Schritts gegeben. "Wir müssen den Prozess der Brics-Erweiterung beschleunigen, um mehr Länder in die Brics-Familie aufzunehmen", hatte etwa Chinas Präsident Xi Jinping erst am Mittwoch verlauten lassen.

Bisher war eine Erweiterung vor allen an der Zurückhaltung Brasiliens, Indiens und Südafrikas gescheitert, die als Demokratien gute Beziehungen zu Europa und den USA höher schätzen als etwa China und Russland, das seit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine im Westen ohnehin international geächtet ist.