UN-Generalsekretär António Guterres plant nach der harschen Kritik an seinem Besuch in Russland eine Visite in der Ukraine. „Wir arbeiten daran, einen für beide Seiten passenden Zeitpunkt für eine solche Reise zu finden“, sagte Sprecher Farhan Haq in New York. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist allerdings laut Regierungskreisen in Kiew derzeit nicht an einem Besuch des UN-Generalsekretärs interessiert. Guterres’ Sprecher verteidigte dessen Auftritt bei dem Gipfel der Brics-Staaten im russischen Kasan sowie den dortigen Handschlag und das Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin – obwohl gegen diesen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt. Der UN-Chef dürfe mit Personen, die strafrechtlich belangt sind, auf Basis von „operativer Notwendigkeit“ sprechen. Und diese sei angesichts des Konflikts gegeben: „Wir sind besorgt über den Krieg in der Ukraine. Wir sind besorgt über die sichere Schifffahrt im Schwarzen Meer, und das sind alles Gründe für ein Treffen wie dieses“, so Guterres’ Sprecher weiter. Kiew hatte Guterres wegen der Reise nach Kasan und seiner mangelnden Deutlichkeit gegenüber Putin scharf kritisiert.