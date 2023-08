Angriff per Videoschalte

Gipfel in Johannesburg

Russlands Präsident Wladimir Putin erscheint beim Gipfel nur auf dem Bildschirm, weil ihm in Südafrika die Festnahme gedroht hätte.

Zum Auftakt des Brics-Gipfels in Johannesburg werben Südafrika und China um eine Erweiterung der Gruppe. Wladimir Putin macht dem Westen Vorwürfe - von Moskau aus.

Von Paul Munzinger, Johannesburg

Es ist kurz vor sechs am ersten Abend des Brics-Gipfels 2023, als die Regie zum ersten Mal aus dem Sandton Convention Center in Johannesburg nach Moskau schaltet. Wladimir Putin erscheint auf dem Bildschirm. Nach Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Narendra Modi ist Russlands Präsident an der Reihe, seine Eröffnungsworte zu sprechen.