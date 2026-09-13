Bei ihrem Treffen in Delhi demonstrieren die Brics-Staaten Einigkeit – für Gastgeber Modi ist das ein Erfolg. Russlands Präsident nutzt die Bühne für Drohungen gegen Europa.

Händchenhalten ist für Indiens Premierminister Narendra Modi ein wichtiges Zeichen der Einigkeit. Und beim Gipfel des Nationen-Bündnisses Brics am Wochenende in Delhi tat er als Gastgeber sein Bestes, um das zur Geltung zu bringen. Bei Instagram veröffentlichte er ein Bild, das ihn Hand in Hand mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zeigt.