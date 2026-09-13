Händchenhalten ist für Indiens Premierminister Narendra Modi ein wichtiges Zeichen der Einigkeit. Und beim Gipfel des Nationen-Bündnisses Brics am Wochenende in Delhi tat er als Gastgeber sein Bestes, um das zur Geltung zu bringen. Bei Instagram veröffentlichte er ein Bild, das ihn Hand in Hand mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zeigt.
Indiens Premier Modi beim Brics-GipfelHand in Hand mit Putin und Xi
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Bei ihrem Treffen in Delhi demonstrieren die Brics-Staaten Einigkeit – für Gastgeber Modi ist das ein Erfolg. Russlands Präsident nutzt die Bühne für Drohungen gegen Europa.
Von Thomas Hahn, Phnom Penh
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